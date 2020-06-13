Bisikletle 3 günde Marmara Denizi'nin tüm kıyılarını dolaştılar - Son Dakika

Bisikletle 3 günde Marmara Denizi'nin tüm kıyılarını dolaştılar

İki arkadaş bisikletleriyle İstanbul'dan hareket ederek 3 gün içerisinde Marmara Denizi'nin tüm kıyılarını dolaşıp İstanbul'a geri döndüler.

Bisikletle 3 günde Marmara Denizi'nin tüm kıyılarını dolaştılar, System.String[]

İki arkadaş bisikletleriyle İstanbul'dan hareket ederek 3 gün içerisinde Marmara Denizi'nin tüm kıyılarını dolaşıp İstanbul'a geri döndüler.

Milli bisiklet sporcusu Eyüp Durgun, hobi olarak bisiklet sporu yapan arkadaşı Rafet Dik ile bisikletleriyle İstanbul'dan hareket ederek 3 gün içerisinde Marmara Denizi'ni çevreleyerek İstanbul'a geri döndüler. Tura İstanbul'dan başlayan sporcular Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'ni dolaşarak toplamda 750 kilometre yol kat ettiler. Sporcular, bisikletleriyle gerçekleştirdikleri zorlu seyahati amatör kameraları ile kayıt altına aldı. Kısa süre içerinde Marmara Denizi'ni çevreleyen bisiklet sporcuları, yeni hedeflerinin Türkiye ve daha sonra dünya turu olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ FETHETTİKTEN SONRA YURTDIŞI TURLARI DA AKLIMDA"

10 yıldır bisiklet dalında milli takım sporcusu olduğunu ifade eden Eyüp Durgun, "Uzun zamandır ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyorum. Korona nedeniyle uzun süredir evden çıkamıyorduk, yarışlara katılamıyorduk. Bu süreçte içimizde bayağı bir enerji birikti ve yeni bir şeyler denemek istedik. Rafet ağabey beni aradı. Onunla da çok uzun bir süre önce bisiklet fuarında tanışmıştık. Bir tur yapmak istedik zaten uzun zamandır da dışarı çıkamıyorduk çünkü şehirlerarası seyahat yasağı vardı. Daha sonra Marmara Denizi'nin etrafını dönelim dedi ben de tamam olur dedim. Daha önceden de çok uzun turlar yaptığım için kendisine beslenme, konaklama, hız ve güç konusunda yardımcı olmaya çalıştım. 3 günde toplamda 750 kilometre yol gittik. Kontrollü bir şekilde gittik. Herhangi bir sağlık problemimiz olmadı, yolda bir tehlike geçirmedik. Gayet güzel bir tur oldu bizim açımızdan. Tura İstanbul'dan başlayarak sırasıyla Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'ni dolaşarak İstanbul'a tekrar geri geldik. Benim aklımda bu Marmara turu uzun zamandır vardı zaten, Rafet ağabey de söyleyince hiç düşünmeden katıldım. Onun dışında Türkiye'nin bütün çevresini dolanmayı düşünüyorum. Türkiye'yi fethettikten sonra yurtdışı turları da aklımda" diye dile getirdi.

Hobi olarak bisiklet sporu yaptığını ifade eden Rafet Dik, "Bisiklet sporuyla yaklaşık 10 yıldır ilgiliyim fakat aktif olarak 5-6 yıldır amatör olarak binmekteyim. Eyüp arkadaşımla da yıllar öncesinden bir fuarda tanışmıştık. Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamadığımız için serbest olduktan sonra İstanbul dışına bir çıkıp uzun bir tur yapma teklifinde bulundum. Ben amatör olduğum için yeme içme gibi programları kendisi ayarlaması kaydıyla yolda bana çok faydası oldu. Dengeli bir şekilde gittik geldik. Giderken yolda tabi lastiğimiz falan patladı ama bunlar olağan şeyler. Çiçek kokuları, kuş sesleri ve doğal ortamda yaşamak çok güzel oldu" dedi.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Marmara Denizi, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisikletle 3 günde Marmara Denizi'nin tüm kıyılarını dolaştılar - Son Dakika

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