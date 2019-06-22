Son Dakika Haberleri: Bisikletle 310 kilometre kitap taşıyacaklar
Son Dakika Güncel Haber

Bisikletle 310 kilometre kitap taşıyacaklar

1 saat önce

Adana'da 3 arkadaş, "Bir bisiklet kaç kitap taşır?" etkinliği kapsamında, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak Mahallesi'nde kurulacak kütüphaneye kitap götürmek için yola çıktı.

Bisikletle 310 kilometre kitap taşıyacaklar, System.String[]
Adana'da 3 arkadaş, "Bir bisiklet kaç kitap taşır?" etkinliği kapsamında, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak Mahallesi'nde kurulacak kütüphaneye kitap götürmek için yola çıktı.
Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zekeriya Kazancı, öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kutlu'nun memleketindeki eski belediye binasını kütüphaneye çevirme amacıyla başlattığı kampanyaya destek olmak için iki arkadaşıyla etkinlik düzenlemeye karar verdi.
Kitap bağışı için farkındalık oluşturmak isteyen Kazancı ve arkadaşları, "Bir bisiklet kaç kitap taşır?" etkinliği kapsamında Adana'dan yanlarına aldıkları 100 kitapla yola çıktı.
Yaklaşık 310 kilometre pedal çevirerek Çardak Mahallesi'ne uluşacak 3 arkadaş, 100 kitabı kütüphaneye teslim edecek.
Zekeriya Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphane için düzenlenen kampanya ile 4 bin civarında kitap toplandığını söyledi.
Kampanyaya dikkat çekmek için kütüphanenin ilk kitaplarını bisikletle götürme kararı aldıklarını vurgulayan Kazancı, "Kitapların kalan kısmı kamyonetle gelecek. Üç gün içinde Çardak'a ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Adana, Kazancı, Çardak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu Yarın İstanbul'un kaderi belirlenecek! İşte rakamlarla 23 Haziran seçimi Son dakika! Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten Roger Carlsen, Bingöl'de tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 13:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletle 310 kilometre kitap taşıyacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]