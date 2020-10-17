Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti - Son Dakika

Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti

17.10.2020 14:45

Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Osman Adanur 16 Ekim Cuma günü bisikletiyle yola çıktı.

Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti

AMASYA - Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Osman Adanur 16 Ekim Cuma günü bisikletiyle yola çıktı. 500 kilometre yol alarak Amasya'nın Taşova ilçesine ulaştı.

500 kilometre yolu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye'nin kültür hazinesi, yaptığı kültürel çalışmalarla tanınan ve birçok derginin yayına başlamasına öncülük eden Asım Gültekin'i kabri başında ziyaret etmek için Taşova'ya pedal çevirdi.

İstanbul'da elektrik tesisatçılığı yapan aslen Trabzon'un Yomra ilçesinden olan Osman Adanur 15 Ekim 2020 Perşembe günü bisikleti ile yola çıkarak 17 Ekim Cumartesi sabahı Taşova'ya geldi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman 45 yaşındaki Asım Gültekin'in kabrini ziyaret ederek mezarı başında dua eden Adanur, aynı gün yine bisikletle İstanbul yolculuğuna çıktı.

Osman Adanur, " Trabzon'dan İstanbul'a gidiyordum. Havza'dan sonraki kısmı tamamen Asım Gültekin abimin kabrini ziyaret etmek amacıyla buraya kadar yolculuğumu uzattım. Ölümünübiraz geç duydum. Zaten hastalıktan dolayı, cenazesine iştirak etme şansım yoktu. Ölümünü duyduktan sonra Trabzon'da kabrini ziyaret etmeye niyet etmiştim. O niyetle Havza'dan sonrasını Amasya, Amasya üzerinde akşam konakladım. Bu sabah Taşova'ya geldim. Ziyaretimi yaptım. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Son 15 yıldır tanışıyorduk Türkiye Dergiler Birliği vasıtasıyla. Bize de bayağı hizmetleri vardı Allah razı olsun Asım abimin. Ziyaretimizi yaptık. nasip olursa buradan da tekrar Taşova- Suluova üzerinden Çorum- Yozgat istikametinde İstanbul'a kadar devam etme niyetindeyim. Trabzon'dan buraya 3 günde geldim. Asım Gültekin'i ben, Kartal Anadolu İHL 'ndeki öğrencileri vasıtasıyla tanıdım. Asım abi herhalde iyi öğretmenler neslinin son temsilcilerindendir demeyim muhakkak vardır iyi öğretmenler ama çok fazla haberdar olamıyoruz artık. Öğretmenlerin hakkını ifa eden insanlardan birisiydi. Üzerimde etsisi olduğu için gelmeden gitmek vicdanıma el vermedi. Bisikletle gitmem ayrı bir hikaye ama Asım abimin mezarına gelmeden bu dünyadan gitmek istemezdim. Bu amacımı da gerçekleştirdim. Kendisine Allahtan rahmet dilerim. Allah'a hamd olsun ki bu yolculuğu buraya kadar gerçekleştirebildim.

Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti
Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti
Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti
Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti
Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti
Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti
Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti

Türkiye, Trabzon, Yomra, Ekim, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze
Santos, tecavüz davası nedeniyle Robinho'nun sözleşmesini askıya aldı Santos, tecavüz davası nedeniyle Robinho'nun sözleşmesini askıya aldı         
14:08
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi         
12:07
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 15:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei