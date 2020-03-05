Bisikletle 57 ülke gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bisikletle 57 ülke gezdi - Son Dakika

Bisikletle 57 ülke gezdi

6 saat önce

Çek Cumhuriyeti'nden başlayıp 4 bin kilometre pedal çeviren Tadias Sima Bilecik'e ulaşırken, Türkiye ise gezdiği 57'nci ülke oldu.

Bisikletle 57 ülke gezdi, System.String[]

Çek Cumhuriyeti'nden başlayıp 4 bin kilometre pedal çeviren Tadias Sima Bilecik'e ulaşırken, Türkiye ise gezdiği 57'nci ülke oldu.


Bisiklet tutkunu yazar Tadeas Sima, memleketi Çek Cumhuriyeti'nden yola çıkarak 4 bin kilometre pedal çevirmesinin ardından Bilecik'e ulaştı. Bilecik'te Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından karşılanan Sima'ya kentin turistlik mekanları gezdirildi. Bugüne kadar Bilecik'te 28 ülkeden bisikletli yüzlerce yabancı misafir ağırladıklarını anlatan Yavuz, "Bu dünya turuna çıktığı ikinci turu ve bu turunda şu ana kadar 4 bin kilometre yapmış. İlk önce Çek Cumhuriyeti'nden Umman'a geçiyor, İsrail, Kıbrıs, Türkiye buradan Balkan ülkeleri, Avrupa ülkelerine devam edecek. Tadias Sima, Bilecik'e gelen bisikletliler arasında ilk Çek Cumhuriyeti'nden misafirimiz" diye konuştu.


"Günlük 70-80 kilometre yol yapıyor"


Tadias Sima'nın günlük ortalama 70-80 kilometre yol yaptığını anlatan Yavuz, "Turun amacı bir projesi varmış ve bunun bir farkındalık projesi olduğunu söyledi. Kendisi 27 yaşında dünyayı tanımaya çalışıyor. Toplamda 57 ülkeye gitmiş dünyayı geziyor. Kendisinin mesleği yazar, kitap yazarı. Bugün de Bursa'nın İznik ilçesine geçecek buradan. Ben kendisine Bilecik'i tanıttım tarihi ve doğal güzelliklerini anlattım" dedi. - BİLECİK

Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya-Türkiye maçı için koronavirüs açıklaması!
Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, yaşadıklarını anlattı İtalya'dan Türkiye maçı ve koronavirüs açıklaması: Ertelenme senaryosu gündemimizde değil Bakan Koca, koronavirüsün yaşlılar için risk oluşturduğuna işaret etti

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisikletle 57 ülke gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]