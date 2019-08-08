Bisikletle 8 bin kilometre pedal çevirip, Türkiye'ye geldiler

İSVİÇRE'nin Bern şehrinde yaşayan finansçı Christoph Bigler(31) ile fizyoterapist Maria Tabea Eggimann (27), bisiklet ile ülke ülke dolaşıyor. Portekiz
'den yola çıkan ikili, 4 ayda 8 bin kilometre yol katederek Türkiye
'ye ulaştı. İsviçre
'nin Bern şehrinde yaşayan Christoph Bigler ile Maria Tabea Eggimann, farklı kültürleri keşfetmek için bisiklet turuna çıkmaya karar verdi. 4 ay önce Portekiz'deki Faro şehrinden yola çıkan iki arkadaş, bisiklet ile İspanya
, Fransa
, İtalya
, Slovenya
, Hırvatistan
, Sırbistan, Arnavutluk
, Yunanistan
'ı geçip, Türkiye'ye geldi.
Şehir şehir dolaşarak 4 ayda 8 bin kilometre yol yapan arkadaşlar, Tokat
'ın Erbaa
ilçesine ulaştı. Erbaa'da bir gün kalıp, yollarına devam eden Bilgler ve Eggimann, bisiklet turunu, Gürcistan
, Ermenistan
ve İran üzerinden Dubai
'ye ulaşarak, sona erdirecek.
Christoph Bigler, Türkiye'de iniş ve çıkışlar sebebiyle bisiklet sürerken bazen zorlandıklarını, yolculuklarının çok iyi geçtiğini ifade etti.