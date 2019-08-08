Son Dakika Haberleri: Bisikletle 8 bin kilometre pedal çevirip, Türkiye'ye geldiler
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Bisikletle 8 bin kilometre pedal çevirip, Türkiye'ye geldiler

26 dakika önce

İSVİÇRE'nin Bern şehrinde yaşayan finansçı Christoph Bigler(31) ile fizyoterapist Maria Tabea Eggimann (27), bisiklet ile ülke ülke dolaşıyor.

Bisikletle 8 bin kilometre pedal çevirip, Türkiye'ye geldiler, System.String[]
İSVİÇRE'nin Bern şehrinde yaşayan finansçı Christoph Bigler(31) ile fizyoterapist Maria Tabea Eggimann (27), bisiklet ile ülke ülke dolaşıyor.
Portekiz'den yola çıkan ikili, 4 ayda 8 bin kilometre yol katederek Türkiye'ye ulaştı.
İsviçre'nin Bern şehrinde yaşayan Christoph Bigler ile Maria Tabea Eggimann, farklı kültürleri keşfetmek için bisiklet turuna çıkmaya karar verdi. 4 ay önce Portekiz'deki Faro şehrinden yola çıkan iki arkadaş, bisiklet ile İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan'ı geçip, Türkiye'ye geldi.
Şehir şehir dolaşarak 4 ayda 8 bin kilometre yol yapan arkadaşlar, Tokat'ın Erbaa ilçesine ulaştı. Erbaa'da bir gün kalıp, yollarına devam eden Bilgler ve Eggimann, bisiklet turunu, Gürcistan, Ermenistan ve İran üzerinden Dubai'ye ulaşarak, sona erdirecek.
Christoph Bigler, Türkiye'de iniş ve çıkışlar sebebiyle bisiklet sürerken bazen zorlandıklarını, yolculuklarının çok iyi geçtiğini ifade etti.


İsviçre, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:23 Kaynak: DHA
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