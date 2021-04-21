Bisikletle 85 bin kilometre kat eden Azerbaycanlı gezgin Çanakkale şehitliklerine ulaşmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

Tüm mal varlığını satarak başladığı dünya turu kapsamında bisikletle 85 bin kilometre yol kat eden Azerbaycanlı gezgin Ramil Ziyadov, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale şehitliklerine ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 2013'te dünya turuna başlamaya karar veren 43 yaşındaki Ramil Ziyadov, pedal çevirerek sürdürdüğü yolculuğu kapsamında farklı coğrafyaları gezerek Türk kültürünü anlatıyor.

Avrupa ve Asya ülkelerinin büyük bölümünü dolaşan Ziyadov, Gelibolu Yarımadası'nda da bisikletiyle şehitlikleri gezerek Çanakkale Savaşları'nda şehit olanlar için dua etmenin ve kahramanlık destanının yazıldığı cepheleri görmenin mutluluğunu yaşadı.

Ramil Ziyadov, AA muhabirine, ilk kez geldiği Çanakkale'de duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

Gezinin, çocukluk hayali olduğunu, tüm mal varlığını satarak yola çıktığını anlatan Ziyadov, "Bir dünya seyahatine çıktım. Çanakkale'deyim. Çok gururluyum, heyecanlıyım. Dünyanın çok yerini gezdim, çok coğrafya çizgilerini geçtim. Buradaki anı anlatamıyorum." dedi.

Ziyadov, Çanakkale'de ve şehitliklerde bulunmanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çanakkale'yi daha önce tarih kitaplarından okumuştum. 'Çanakkale dillerimdeki bir türküsün', böyle bir slogan vardı okuduğum kitaplarda. Bende çok derin bir iz bırakmıştı. Onu anlamak, kavramak, yaşamak bugüne kısmetmiş. Şu anda bu topraklardan geçiyorum. Çok gururluyum. Çünkü benim böyle bir ecdadım var. Canlarını feda etmiş, hilallerimizi dalgalandırmak için. Burada bütün savaş alanını gezdim. Çanakkale benim için çok özel bir yer, şehitliklerde hissettiklerimin bir tarifi yok. "

Gittiği yerlerde çadırda kaldığını anlatan Ziyadov, "Zor oluyor. Yağmur yağdığında ıslanıyorum. Ama buna katlanacaksın. Ben de bunu göze alıp yola çıktım." ifadelerini kullandı.

"Öz kültürümüzü, tarihimizi, başka başka insanlara anlatıyorum"

Daha önce Azerbaycan'da çiftçilik yaptığını anlatan Ziyadov, şöyle devam etti:

"Acaba dünyanın diğer taraflarında ne var? Bu hayal, benim peşimi hiç bırakmıyordu. Ben de eşyalarımı topladım, çiftliğimi ve hayvanlarımı sattım, yola çıktım. Şu ana kadar da yoldayım. Avrasya'yı bitirdim. Güney Amerika'yı gezdim. Afrika'dan yol aldım. Bu yolculuğumdan da hayatımdan da çok mutluyum. Aynı zamanda öz kültürümüzü, tarihimizi, başka başka insanlara anlatıyorum. Türk kültürünü dünyaya aşılamaktı hedefim. Şu ana kadar da onu başarıyorum, ne mutlu bana. Şu anda sloganım, Azerbaycan namına pedalla... Yolculuğumu sürdürdüğüm bisikletimde Türkiye ve Azerbaycan bayrağı hep asılıydı. Bir olayım da oldu Mısır'da. Bayraklar yüzünden tutuklandım da hatta. Böyle bir olay yaşadım. Ama yine de aynı zamanda, iki devlet bir millet, bu slogan hiç aklımdan çıkmadı. Bununla devam ediyorum. Çünkü ben Türk'üm, köyüm Türk'tür. Bununla gurur duyuyorum."

Hayalini gerçekleştirdiğini aktaran Ziyadov, "Bunu yapmasaydım hayal kırıklığına uğrardım. Şu anda kendimi keşfettikçe anlıyorum ki ben kimim. 2013 nisan ayında yolculuğa başladım. Çin, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türk topraklarını gezmek çok güzel oldu. Yaklaşık 85 bin kilometre yolculuk yaptım. Şu anda ülkeler arası sınır kapalı olduğu için ülkeler arası uçakla gidiyorum. Önceden bisikletle sınırdan geçiyordum." ifadelerini kullandı.

Ziyadov, Türkiye turuna Çanakkale'den sonra İzmir'den devam edeceğini sözlerine ekledi.