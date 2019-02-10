Bisikletle Avrupa Turu

KOCAELİ(AA) - Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde öğretmenlik yapan Barış ve İpek Şen
çifti, 6 ülkeyi kapsayan Avrupa
Bisiklet turuna Kandıra'da bulunan bisiklet yolunda hazırlandı.
Kandıra Anadolu Lisesi
'nde matematik öğretmenleri olan Barış ve İpek Şen, yaz tatilinde bisiklet ile Avrupa yolculuğuna çıktı. Aile, 9 yaşındaki kızı Duru ve 17 aylık kızları Deniz'i de yanlarına aldı. Ailenin İsviçre Ren Nehri
'nden başlayan yolculuğu 48 gün sürdü. Şen ailesi 48 günde tam bin 405 km yol kat etti.
Yolculuğun 33 günü kamp yapan Şen ailesi, 15 gün ise sosyal medya üzerinden tanıştıkları ailelerin evlerinde kaldı. Ailenin küçük üyesi 9 yaşındaki Duru Şen, bu yolculuk ile Türkiye
'de kendi bisikletini, eşyalarını taşıyan en genç uzun tur bisikletçisi oldu.
Avrupa turu için hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nin Kandıra'ya yaptığı bisiklet yollarında yaptıklarını ifade eden Barış Şen, "Amacımız, imkanlar ölçüsünde kızlarımız ile tüm dünyayı gezmek. Bu yolculuk için öğretmenlik yaptığımız Kandıra ilçesinde hazırlandık. Avrupa'nın çok uzun bisiklet yolları var. Ren Nehri'nin kaynağından başlayarak Kuzey denizine kadar 6 ülke gezdik. 6 ülkeyi gezmemiz 48 gün sürdü. 48 günde birçok insanla tanıştık ve kültürler tanıdık." diye konuştu.