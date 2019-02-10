Son Dakika Haberleri: Bisikletle Avrupa Turu

Bisikletle Avrupa Turu

53 dakika önce

KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğretmenlik yapan Barış ve İpek Şen çifti, 6 ülkeyi kapsayan Avrupa Bisiklet turuna Kandıra'da bulunan bisiklet yolunda hazırlandı.

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KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğretmenlik yapan Barış ve İpek Şen çifti, 6 ülkeyi kapsayan Avrupa Bisiklet turuna Kandıra'da bulunan bisiklet yolunda hazırlandı.


Kandıra Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmenleri olan Barış ve İpek Şen, yaz tatilinde bisiklet ile Avrupa yolculuğuna çıktı. Aile, 9 yaşındaki kızı Duru ve 17 aylık kızları Deniz'i de yanlarına aldı. Ailenin İsviçre Ren Nehri'nden başlayan yolculuğu 48 gün sürdü. Şen ailesi 48 günde tam bin 405 km yol kat etti.


Yolculuğun 33 günü kamp yapan Şen ailesi, 15 gün ise sosyal medya üzerinden tanıştıkları ailelerin evlerinde kaldı. Ailenin küçük üyesi 9 yaşındaki Duru Şen, bu yolculuk ile Türkiye'de kendi bisikletini, eşyalarını taşıyan en genç uzun tur bisikletçisi oldu.


Avrupa turu için hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'ya yaptığı bisiklet yollarında yaptıklarını ifade eden Barış Şen, "Amacımız, imkanlar ölçüsünde kızlarımız ile tüm dünyayı gezmek. Bu yolculuk için öğretmenlik yaptığımız Kandıra ilçesinde hazırlandık. Avrupa'nın çok uzun bisiklet yolları var. Ren Nehri'nin kaynağından başlayarak Kuzey denizine kadar 6 ülke gezdik. 6 ülkeyi gezmemiz 48 gün sürdü. 48 günde birçok insanla tanıştık ve kültürler tanıdık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:41 Kaynak: AA

Kandıra, Avrupa, Kültür Sanat
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