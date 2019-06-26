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Bisikletle Avusturya yolculuğu

1 saat önce

Fransa ve Almanya'dan bisikletleriyle Avusturya yolculuğuna çıkan 3 arkadaş Sivas'ın Suşehri ilçesinde konakladı.

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Fransa ve Almanya'dan bisikletleriyle Avusturya yolculuğuna çıkan 3 arkadaş Sivas'ın Suşehri ilçesinde konakladı.
Dünyanın değişik ülkelerinin doğal güzelliklerini ve tarihi yerlerini görmek amacıyla mart ayında Almanya ve Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan Alman Giulio Oster (23) ve Demian Genav ile Fransız Aurean Tekstik, Suşehri ilçesinde mola verdi.
İlçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan turistlere vatandaşlar çay ve simit ikramında bulundu.
Bisikletle Avusturya yolculuğuna çıktıklarını ve arkadaşlarıyla Yunanistan'da biraraya geldiklerini söyleyen Giulio Oster, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirtti.
Yolculuklarının yaklaşık 1 yıl süreceğini ve tura mart ayında başladıklarını anlatan Oster, "Yaklaşık 20 bin kilometre yol yapacağız. Amacımız yolculuğumuz esnasında bulunan yerleşim yerlerinin doğal güzelliklerini ve kısa süreli de olsa tarihi yerlerini görmek. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum ki Türk halkı misafirperver, Türk yemekleri çok güzel." dedi.
Günde 8 saatte yaklaşık 60 kilometre yol gittiklerini ve kamp yaparak çadırda dinlendiklerini dile getiren Oster, yolculukları kapsamında 2 aydır Türkiye'de bulunduklarını ifade etti.
Yolculuk sırasında en büyük sorunlarının köpek saldırıları olduğunu vurgulayan Oster, köpeklerin bir kaç kez kolundan ve bacağından yaraladığını belirtti.
Fransa'da bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Aurean Tekstik ise gezi için günlük 10 avro bütçe ayırdıklarını söyledi. Tekstik, misafirperverliklerinden dolayı Suşehri halkına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Almanya, Suşehri, Fransa, Avusturya, Güncel
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