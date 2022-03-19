'BİSİKLETLE BURADAN GEÇEMEZSİN' DEDİKLERİ GENCİ TABANCAYLA VURDUKLARI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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'BİSİKLETLE BURADAN GEÇEMEZSİN' DEDİKLERİ GENCİ TABANCAYLA VURDUKLARI ANLAR KAMERADA

19.03.2022 19:59

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon (23), 'bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin' diyen 2 kişiyle tartıştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon (23), 'bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin' diyen 2 kişiyle tartıştı. Çıkan tartışmada şüphelilerden biri tabancayla Kocadon'u bacağından vurdu. Kocadon hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 16.30 sıralarında kentin en işlek noktalarından biri olan Neyzen Tevfik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon, 'bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin' diyen ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Can Kocadon, polise ihbarda bulunmak için telefonunu çıkardı. Şüphelilerden biri Kocadon'u silah vurmakla tehdit etti. Kocadon, polise ihbarda bulunduğu sırada telefonunu almak isteyen şüphelilerden birine yumruk attı. Diğer saldırgan ise belinden tabancasını çıkarıp Kocadon'u bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Can Kocadon, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kocadon'un Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Belediye eski Başkanı Mehmet Kocadon'un akrabası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından başlatılan araştırma sonucu kaçan 2 şüpheli kısa süre içinde yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, Ömer Can Kocadon'un silah vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

'BİSİKLETLE BURADAN GEÇEMEZSİN' DEDİKLERİ GENCİ TABANCAYLA VURDUKLARI ANLAR KAMERADA
'BİSİKLETLE BURADAN GEÇEMEZSİN' DEDİKLERİ GENCİ TABANCAYLA VURDUKLARI ANLAR KAMERADA
'BİSİKLETLE BURADAN GEÇEMEZSİN' DEDİKLERİ GENCİ TABANCAYLA VURDUKLARI ANLAR KAMERADA

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Bisiklet, Ömer Can, Bodrum, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'BİSİKLETLE BURADAN GEÇEMEZSİN' DEDİKLERİ GENCİ TABANCAYLA VURDUKLARI ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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