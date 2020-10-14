Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

14.10.2020 07:38

Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürdüğü bisiklete direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürdüğü bisiklete direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay 2 Ekim günü Muhittin Erener Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bisiklet süren G.E.'nin bisikleti yokuş aşağı giderken frenleri tutmadı. Hızla yolda giden bisiklet bir elektrik direğine çarparak durabildi. Bu esnada başını direğe vuran çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. G.E.'yi gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak G.E.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan G.E., 12 günlük tedavisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. G.E.'nin ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bisiklet, Bayraklı, İzmir, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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