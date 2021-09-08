Çin'den 1 ay önce bisikletle dünya turu yapmak için yola çıkan Çinli turistler, Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaştı.
Çin'de tüccar olan Tosh Chen (32) ve balerist Ley Ome (30), yaklaşık 1 ay önce bisikletleriyle dünya turuna çıktı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaşan turistler, Osmanlı konaklarında dinlenerek tarihi yerleri gezdi.
Chen ve Ome, Bolu, İstanbul, Ankara ve Antalya'ya da giderek Türkiye'deki seyahatlerini sürdüreceklerini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bisikletle dünya turu yapan Çinli turistler Mudurnu'da mola verdi - Son Dakika