Bisikletle dünya turu yapan Çinli turistler Mudurnu'da mola verdi - Son Dakika

Çin'den 1 ay önce bisikletle dünya turu yapmak için yola çıkan Çinli turistler, Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaştı.

Çin'de tüccar olan Tosh Chen (32) ve balerist Ley Ome (30), yaklaşık 1 ay önce bisikletleriyle dünya turuna çıktı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaşan turistler, Osmanlı konaklarında dinlenerek tarihi yerleri gezdi.

Chen ve Ome, Bolu, İstanbul, Ankara ve Antalya'ya da giderek Türkiye'deki seyahatlerini sürdüreceklerini söyledi.