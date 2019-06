Bisikletle dünya turuna çıkan İngiliz arkadaşlar, Beyşehir'de

İngiltere'de üç yıl önce tanışan bisiklet tutkunu iki arkadaş, çıktığı tur kapsamında geldiği Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

İngiliz vatandaşı 33 yaşındaki Ed Levy ile kız arkadaşı 30 yaşındaki Emily Coward, Avrupa ülkelerinde bisikletleriyle pedal çevirerek kilometrelerce yol katettikten sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Ege illerini gezdikten sonra Beyşehir'e gelen ikili, Beyşehir ilçe merkezindeki Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisiklet Evinde bir gece misafir olduktan sonra ilçeden ayrılarak turuna devam etti. Kız arkadaşı Emily ile birlikte Londra'dan pedal çevirerek başlattıkları bisiklet turunu Yeni Zelanda'da noktalamak istediklerini söyleyen Ed Levy, bu çerçevede 20 bin kilometrelik bir tur hedeflediklerini belirterek, "Avrupa'dan Kuşadası'na kadar geldik. Sonrasında Pamukkale'yi görüp Beyşehir ve civarındaki göllere geldik. Buradan ise Kapadokya'ya gideceğiz. Sonrasında Samsun'a, oradan da Ermenistan ve Azerbaycan'a, ardından da Singapur ve Yeni Zelanda'ya gideceğiz" dedi.



Levy, tur esnasında zaman zaman zorlandıkları yerler olduğunu, özellikle tepelik alanlar ve dağları aşmak durumunda kalabildiklerini kaydederek, "Bisikletimiz yükleriyle birlikte bayağı bir ağır ama yokuş aşağı kesimlerde hızlı bir şekilde iniş gerçekleştirip yolumuza devam edebiliyoruz. 20 bin kilometrelik bir yol oldukça uzun bir yol. O yüzden bu uzun yolu küçük parçalara ayırmak zorunda kalıyoruz. Her gün ortalama 50 ila 70 kilometre yol alıyoruz. Bu belki, bazen yol ve eğim durumuna göre 100 kilometre de olabiliyor. Bu geziyi neden yapıyoruz? Çünkü bu tur bize macera ve özgürlük hissi veriyor. Yol üzerinde karşılaştığınız harika insanlarla tanışıyorsunuz. Ayrıca, dünyanın her yerinde yemek içmek istiyorum. Bu tur buna imkan sağlıyor. Türkiye hakkında bir şey söylemek gerekirse, bence çok güzel bir ülkeniz var. Bölgedeki göller gerçekten büyüleyici. Dolayısıyla daha çok bisikletçinin Türkiye'ye ve bu bölgeye gelmesini teşvik etmeniz iyi olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Emily Coward ise bisikletle ülke ülke gezerken aynı zamanda Londra'daki bir hastane için de para topladıklarını dile getirerek, "Bu hastane, benim ailem de dahil bir çok insana yardım ediyor. Bu yüzden biz de onlar için para topluyoruz" diye konuştu.



Coward, bisikletle tur yaparken gündüzleri pedal çevirdiklerini geceleri ise yol arkadaşı ile çadır kurarak kamp yaptıklarını vurguladı. Coward, "Çadırda yaşadığımız için her zaman duş alma imkanımız olmuyor. Bu turun bizim için belki de en zor yanı" şeklinde konuştu.



Coward, yol arkadaşı Ed'nin hayallerine ortak olmak için bisikletle tura çıktıklarının altını çizerek, "Ed'nin bu turu ben olmadan yapmasını istemedim. Ayrıca, ben de maceralar yaşayıp dünya ülkelerini görmek istedim. 2016'da tanıştığım Ed, 'eğer geziye çıkma işini ertelersen ve hala birlikte olursak onunla gelebileceğimi' söylemiştim. O da bir süre erteledi, dolayısıyla başlattığımız turda ona yol arkadaşlığı yapıyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

