Bisikletle dünyayı geziyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletle dünyayı geziyor

18.04.2022 13:37
Bisikletle dünyayı geziyor

Bisiklet ile dünya turuna çıkan Kemal Şanlı, hem çocukluk hayalini gerçekleştiriyor hem de dünyayı geziyor.

Bisiklet ile dünya turuna çıkan Kemal Şanlı, hem çocukluk hayalini gerçekleştiriyor hem de dünyayı geziyor.

2008 yılında bisiklet ile dünya turuna çıkan Kemal Şanlı, İran'a gitmek için Iğdır'a geldi. Iğdır'da kamp yapan Şanlı daha sonra İran'a doğru yola çıktı. Bisiklet sürmek ve bisiklet ile dünya turu yapmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Şanlı, "2008 yılında bisiklet sürmeye başladım. Öncesinde dağ yürüyüşlerim vardı. Bisiklet ufak yaşlarımdan beri zaten içimdeydi hep. İşi gücü bir tarafa bıraktıktan sonra ancak fırsat buldum. Yurtdışı turlarına öncelikle yakın komşu ülkelerden başladım; Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan oradan Balkanlara açıldım" dedi.

'EN UZUN TURUM ÜÇ AY SÜRDÜ'

Bisiklet ile dünya turuna çıktığı zaman en uzun turun üç ay sürdüğünü belirten Şanlı, "En uzun yaptığım turlar Uzak Doğudan Singapur'dan başladığım Vietnam Kamboçya daha sonra Laos oldu. Onun haricinde Afrika'dan Fars, Tunus, Sudan gibi ülkeleri gezdim. Evimin kapısı önünde başladığım en uzun turlar da var. Bunlarda Adriyatik'i geçerek İtalya, İtalya'dan İspanya'ya, Fransa'ya geçip tekrar bir Portekiz'e doğru gittiğim oldu. Bir 60 ülkenin üzerinde sadece bisikletle gezmişliğim var. Şöyle ki en uzun turum 3 ay sürdü. Daha uzun turlara vaktim olmuyor çünkü iş hayatımı da hala sürdürüyorum. 2008 yılında işimi bırakıp bu işlere girdim. Yani hobimi gerçekleştiriyorum. Sadece yazın bir 5 aylık işim var" diye konuştu.

Yazın çalıştığını kışın ise tura çıktığını belirten Kemal Şanlı, "Burhaniye Ören ilçesinde ikamet ediyorum, Kışın ise İzmir'de yaşıyorum. Yazın Ören de bir giyim yeri işletiyorum" dedi.

Yaptığı bisiklet turunda bazı zorluklar ile de karşılaştığını belirten Şanlı, "Turlarda karşılaştığımız zorluklar var. Bir kere performans olarak iyi olmak zorundasınız, iyi beslenmek zorundasınız. Tehlike olaraktan karşımıza çıkan tehlikeler oluyor. Bunlar için de hazırlıklı ve biraz bilgili, tecrübeli olmalısınız. Genelde ben yazın çalışıp kışın turlara çıktığım için daha soğuk iklimlere bisiklet kullanmış oluyorum eğer Uzakdoğu gibi sıcak ülkelere gitmesem. Bir takım soğuk ile karşılaştığımız oluyor ama üstesinden geliyoruz" dedi.

Tura çıktığı bisiklete bütün kamp eşyalarını yüklediğini söyleyen Şanlı, "Bisiklette bütün kamp eşyalarımız mevcut. Yani bütün evinizi minyatür olarak yanınızda gezdiriyorsunuz. Mutfağınız var, kamp ocağınız var, tencereniz var. Belki kendi ülkenizde bulunup da başka ülkede bulunmayan aynı tatı bulamayacağınız bir takım yiyecekleri yanınızda bulunduruyorsunuz. Örneğin ben zeytinyağı bölgesi çocuğu olduğum için zeytinyağı mı yanıma alır en uzak ülkelere kadar onu yanımda götürüp o yağı kullanırım"

'TÜM ZORLUKLARA HAZIRLIKLI OLMALISINIZ'

Yollarda birçok zorluklar ile karşılaştığını belirten Şanlı, "Yanınızda bir cep telefonu, fotoğraf makinesi olmalıdır. Soğuklara karşı soğuk kışlık giysiniz olacaktır. Aşırı yağışlarda da birkaç gün bir yere mahkum olmamak için yağmura karşı da bir takım elbiselerinizin bulunması lazım. Bisikletle ilgili birtakım arızalar olabilir, onlara karşı da bütün malzemelerinizin yanınızda olması lazım" dedi.

İnsanların kendisine çok ilgi gösterdiğini ve olumlu tepkiler aldığını belirten Şanlı, "Ülkeden ülkeye bisikletliye olan ilgi farklı oluyor. Özellikle Doğu illerine seyahat etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü batıya doğru gittiğimiz zaman zaten bizim büyük şehirlerimizde var olan kültürler aynı şeyler ile karşılaşıyoruz. O bakımdan doğu tarafından seyahat ettiğinizde örneğin bir İran tarafına gittiğinizde benim için çok etkileyici olmuştu. Çok sıcak bir halk, Türkiye için de durum aynı. Mesela şu an Iğdır'dan Kars'ta ve diğer ileride çok iyiliksever çok sıcak insanlarla karşılaştım. Özellikle küçük çocuklar ilgi gösteriyor ve biraz turist muamelesi gösteriyorlar. Sonra Türk olduğumuzu anlayınca biraz farklı bir şey ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Bisiklet ile gezince daha çok insanlar ile muhabbet kurduğunu belirten Şanlı, " Bisikletin başta sağlığa faydası muhakkak var. Bunun haricinde bisikletle gezince bize soruyorlar niye bisikletle geziyorsun. Niye motor değil başka bir araç değil. Bisikletle gezince insanlar ile daha da iyi bir kontak kuruyorsunuz. İnsanlarla daha iyi ilişkiler içinde oluyorsunuz. Köylerden gelip geçtiğiniz zaman selamlaşıp, muhatap oluyor muhabbet edebiliyorsunuz. Oysa bir otomobilin içinde olsanız bunu yapamazsınız" dedi.

(Sebahattin Yum/ İHA)

Bisikletle dünyayı geziyor
Bisikletle dünyayı geziyor
Bisikletle dünyayı geziyor
Bisikletle dünyayı geziyor
Bisikletle dünyayı geziyor

YORUMLAR
500
Son dakika haber: İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi Son dakika haber: İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi Adana'da elektrikli bisiklet, motosiket ve scoter yasağı Adana'da elektrikli bisiklet, motosiket ve scoter yasağı

Çocukluk, Bisiklet, Iğdır, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisikletle dünyayı geziyor - Son Dakika


Son Dakika
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:08 Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından örnek savunma
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bisikletle dünyayı geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement