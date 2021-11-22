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Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada - Son Dakika

Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada

22.11.2021 08:58

Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada Bisiklet ile gelerek keşif yaptığı motosikleti böyle çaldı Zeytinburnu'nda gece saatlerinde bisikletle gezerek keşif yapan hırsız, motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada

Bisiklet ile gelerek keşif yaptığı motosikleti böyle çaldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda gece saatlerinde bisikletle gezerek keşif yapan hırsız, motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Dakikalar içerisinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde geve saat 04.00 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli şahıs, ağaca bağlı şekilde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Kısa bir süre olay yerinde keşif yapan şüpheli ardından bisikleti ile motosikletin yanına geldi. Etrafı bir süre gözetleyen şahıs daha sonra motorun kilidini kırıp motosikleti çalıştırarak uzaklaştı. Şüpheli kısa bir süre sonra olay yerine gelerek, bıraktığı bisikleti aldı.

Hırsızlık anları kamerada

Gecenin karanlığını fırsat bilen ve soğukkanlı bir şekilde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin o anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafasında bere ve yüzünde cerrahi maske bulunan şahıs bisikleti ile cadde üzerinde park edilmiş olan motosikletin yanına geldiği görüldü. Şahsın ağaca bağlı motosikletin kilidini kırdığı ve motorunu çalıştırıp olay yerinden uzaklaştığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Oğlunun biriktirdiği parayla motosikleti aldığını kaydeden Meltem Topçu, "Gece saat 4'e çeyrek kala geliyorlar. Keşif yapıyorlar. 4 dakikada söküp alıp gidiyorlar. Yaşanmaz hale geldi. Ana arterde böyle oluyorsa kenar sokakları hiç düşünemiyorum. Yetkililerin bize bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Bir keşif yapıyor. Ondan sonra motosikleti alıp gidiyorlar. Gittiği yer belli hemen alt sokakta" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada
Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada
Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada
Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada
Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada

Zeytinburnu, Hırsızlık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada - Son Dakika
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