Bisikletle gezdiği şehirlerin sosyal medyadan tanıtımını yapıyor - Son Dakika

Türkiye'nin her bölgesini yaz-kış demeden bisikletiyle gezen Mehmet Sendinç, gittiği şehirlerin kültürünü ve tarihi değerlerini sosyal medyadan paylaşarak tanıtıyor.

İstanbul'da yaşarken yaklaşık 4 yıl önce yaptığı bilgi işlem işini bırakan Sendinç, "Değişik yollarda" sloganıyla bisikletiyle Türkiye turuna çıktı.

Türkiye'nin farklı bölgelerini gezen Sendinç, bazen bisikletiyle bazen de otostop yaparak biriktirdiği maceraları sosyal medyadan paylaşıyor.

Şu sıralar Doğu Anadolu Bölgesini gezen ve Iğdır'a gelen Sendinç, gezisinde bölgenin doğal ve tarihi güzellikleriyle kültürel değerlerini belgesel gibi çekip sosyal medyadan takipçilerine tanıtıyor.

"Gezdiğim yerlerin bir nevi gönüllü tanıtımını yapıyorum"

Gezgin Sendinç, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden yaklaşık 30 günde Iğdır'a geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gitmeyi planladığını ifade eden Sendinç, şöyle konuştu:

"Şehirleri geziyorum, ülkemizin ne kadar güzel bir ülke olduğuna hem kendim şahit oluyorum hem de takipçilerime izletiyorum. Gezdiğim yerlerin bir nevi gönüllü tanıtımını yapıyorum. Daha önce buraya gelmediğim için çok pişmanım. Mevsim koşulları el verdiği oranda kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezmeye çalışacağım. İlkbahar ya da yaz aylarında bir daha Iğdır'a gelerek Iğdır'ın o ünlü kayısından da yemek istiyorum."

Sendinç, Türkiye gezisinde tüm illeri gezip tanıtım yapacağını belirterek, daha sonra Karabağ'a, buradan da Azerbaycan'a pedal çevireceğini anlattı.

Azerbaycan, İran ve Ermenistan'a sınır olan Iğdır'ı çok beğendiğini aktaran Sendinç, "Bu da benim için ayrı bir tecrübe oldu. Türkiye'den yola çıktığınızda Iğdır üzerinden Nahçıvan'a gidebiliyorsun. Şimdi Karabağ kurtarıldıktan sonra kara yoluyla yine Iğdır üzerinden Azerbaycan'a gidebileceğiz. O yol açıldığında ben bisikletimle Önce Karabağ'a buradan da Azerbaycan'a gitmeyi düşünüyorum." dedi.

Sendinç, Iğdır'dan sonra belli bir güzergahı takip ederek Edirne'ye ulaşacağını sözlerine ekledi.