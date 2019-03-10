Bisikletle Gezerek Akü Çalan Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
ADANA'da, bisikletiyle dolaşarak araçların aküsünü çalan Ercan Baş (28), suçüstü yakalanıp gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADANA'da, bisikletiyle dolaşarak araçların aküsünü çalan Ercan Baş (28), suçüstü yakalanıp gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent genelinde artan akü hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği Seyhan
ilçesinde araştırma yapan ekipler, araçların akülerinin bisikletle gelen şüpheli tarafından çalındığını saptadı. Bunun üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın eşkalini saptadı. Ayrıca polis, şüphelinin bindiği bisikletin markasını da tespit etti. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
'nde devriye gezen ekipler, Ercan Baş'ı suçüstü yakaladı. Emniyette götürülen şüpheli, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, çaldığı aküleri satıp uyuşturucu aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve toplam 12 akü çaldığı belirlenen Ercan Baş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:05 Kaynak: DHA
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