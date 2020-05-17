Bisikletle işe giden güvenlik görevlisi trafik denetimine takıldı - Son Dakika

Bisikletle işe giden güvenlik görevlisi trafik denetimine takıldı

Dolmabahçe'de özel güvenlik görevlisi bisikletle işe giderken polis tarafından durduruldu

Bisikletli güvenlik görevlisi, "Otobüs yok, Fatih'ten buraya bisikletle geliyorum"

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Dolmabahçe'de denetim yapan polis ekipleri, trafikteki sürücülerin izin belgelerini ve ehliyetlerini kontrol etti. Denetim esnasında cadde üzerinde bisiklet ile seyir halinde olan özel güvenlik görevlisi de denetime takıldı. Polisin evraklarını kontrol ederek geçişine izin verdiği Ercan Geziler, "Otobüs yok, Fatih'ten buraya kadar bisikletle geliyorum" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18- 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, trafik ve asayiş ekipleri, Beşiktaş Dolmabahçe'de denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki uygulama noktasında araçları tek tek durduran polis, gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi olanların geçişlerine izin verildi.

Bisikletle işe giderken denetime takıldı

Denetimler kapsamında bir otelde özel güvenlik görevlisi olan çalışan bir kişi, ulaşım aracı bulamayınca Fatih'teki evinden bisikletine binerek yola çıktı. Kilometrelerce yol katederek Dolmabahçe'ye gelen vatandaş, uygulama noktasında polisin denetimine takıldı. Motorlu araçların yanı sıra bisikletliyi de durduran ekipler, gerekli izin belgesini ve kimliğini kontrol etti. Kontrollerin ardından bisikletlinin geçişine izin verildi.

"Herhangi ulaşım aracı bulamadım"

Bisikletle denetime takılan Ercan Geziler, "Otobüs yoktu, Fatih'ten buraya kadar bisikletle geldim. Yasak olmadığı zamanda kullanıyorum. Güzel oluyor hiç olmazsa hareket yapıyorsun" dedi.

Kısıtlama süresinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.