Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

18.06.2023 17:24

Van'da bisikletle işe giderken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen olayda bisikletle işe gitmekte olan hemşire Ayser Büyükyıldız'a (36) plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Hakkarili hemşire hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Ayser Büyükyıldız için, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı cenazesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine getirilen Büyükyıldız'ın özgeçmişi okundu, dua edildi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, genç meslektaşlarının, elim trafik kazası sonucu aralarından ayrıldığını söyledi.

Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

CENAZESİ YALOVA'YA UĞURLANDI

Meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Tosun, "Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. Hemşire arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Büyükyıldız'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Yalova'ya uğurlandı. Törene, hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile meslektaşları katıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • mehmet aslan: şu hız sınırını indirin yetkililer yok mu ya .şehir içinde 80 le giden var ya görmüyor musunuz kamera bile var heryerde Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
  • Mümtazer Osmanoğlu: Bu ülkede trafik kültürü yoktur! İnsana, hayvana, motorsiklete, bisiklete hiç kimseye saygı ve merhamet kalmadı!! Cevap Yaz 34 0 Yayından Kaldır
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
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