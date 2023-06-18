Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen olayda bisikletle işe gitmekte olan hemşire Ayser Büyükyıldız'a (36) plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Hakkarili hemşire hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Ayser Büyükyıldız için, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı cenazesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine getirilen Büyükyıldız'ın özgeçmişi okundu, dua edildi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, genç meslektaşlarının, elim trafik kazası sonucu aralarından ayrıldığını söyledi.

CENAZESİ YALOVA'YA UĞURLANDI

Meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Tosun, "Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. Hemşire arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Büyükyıldız'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Yalova'ya uğurlandı. Törene, hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile meslektaşları katıldı.