Bisikletle Kamyon Arkasındaki Tehlikeli Yolculuk Hayrete Düşürdü
1 saat önce
Konya'da bisikletli bir kişinin trafikte seyreden kamyonun hemen arkasında hızla gitmesi görenleri hayrete düşürdü.
Konya
'da bisikletli bir kişinin trafikte seyreden kamyonun hemen arkasında hızla gitmesi görenleri hayrete düşürdü.
Olay, merkez Selçuklu
ilçesi Yeni İstanbul Caddesi
üzerinde yaşandı. Bir kamyonun arkasında bisikletle seyir halinde olan kişi, trafikteki araçları aldırış etmeden yoluna devam ederken, kazaya davetiye çıkardı.
Bu anlar ise başka bir araçta bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletin sürücüsü kamyonunun hemen arkasında giderken, araç içerisindekilerin "Kaza yaparsa, Allah korusun" dedikleri de duyuluyor. Bir süre bu şekilde seyreden bisikletli daha sonra gözden kayboldu. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
Otomobille Kaçan Hırsızlık Zanlılarına Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu
Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı
Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü