Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü - Son Dakika

Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü

- Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü bisiklette kask zorunluluğu olmaması ve kırmızı ışık ihlali delil yetersizliği, 420 TL'lik cezadan kurtardı Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisikletiyle kırmızı ışık ihlali ve kask takmaması nedeniyle 420 TL'lik para cezası kesilen 20...

- Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü

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bisiklette kask zorunluluğu olmaması ve kırmızı ışık ihlali delil yetersizliği, 420 TL'lik cezadan kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisikletiyle kırmızı ışık ihlali ve kask takmaması nedeniyle 420 TL'lik para cezası kesilen 20 yaşındaki genç, açtığı itiraz davasını kazandı. Mahkeme, bisikletli sürücüler için kask takmanın zorunlu olmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiğine dair fotoğraf görüntü gibi sabit bir delil bulunmaması gerekçesiyle genci haklı buldu.

Beykonak Mahallesi'nde oturan ve simit dükkanında çalışan Furkan Kudret Öz, 19 Ocak'ta bisikletiyle iş yerine gitmek için evinden çıktı. Otogar Kavşağı'nda bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen genç, polis tarafından takibe alındı. Kule kavşağına geldiğinde yakalanan ve kimlik kontrolü yapılan Kudret Öz'e kırmızı ışık ve kask cezası kesildi. Furkan Kudret Öz, 21 Ocak'ta Kumluca Cumhuriyet savcılığına giderek hakkında uygulanan kask ve kırmızı ışık cezasına itiraz etti.

Furkan Kudret Öz'ün, kırmızı ışık ve kask cezasına açtığı itiraz davası 16 Haziran'da sonuçlandı. Kumluca Sulh Ceza Mahkemesi, bisikletli sürücüleri için kask takmanın zorunlu olmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiğine dair fotoğraf görüntü gibi sabit bir delil bulunmaması gerekçesiyle Furkan Kudret Öz'ü haklı buldu. Mahkeme, Öz'e uygulanan 420 TL'lik cezayı doğru bulmadı.

"Çok mutluyum"

Davayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Furkan Kudret Öz, "Bisikletimle Beykonak Mahallesi'nden ilçe merkezine gelmek için Otogar Kavşağı'nda bisikletimle kırımızı ışıkta geçtim. Daha sonra Kule Kavşağı'na geldiğimde polis ekiplerinin beni takip ettiğini fark ettim. Polisler bana para cezası uygulayacaklarını söylediler. 420 liralık para cezası keseceklerini iddia ettiler. Bende kimliğimi vermedim. Bunun üzerine beni emniyete götürdüler. Emniyette gereken cezai işlemi yaptıktan sonra 21 Ocak'ta Kumluca Cumhuriyet Savcılığına giderek cezaya itiraz ettim. Yaklaşık 5 aylık bir süreçten sonra 16 Haziran'da Cumhuriyet Savcılığının kararla ceza iptal edildi. Kask kanunu ve kırmızı ışıkta geçtiğime dair samut delil olmadığı için karar iptal edildi. Mahkemeyi kazandım. Çok mutluyum" dedi.

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü - Son Dakika
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