Bisikletle Nepal'e yolculuk yapan Alman gençler Kastamonu'da mola verdi

Almanya'nın başkenti Berlin'den bisikletle Nepal'e gitmek üzere yola çıkan iki Alman genç, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Paul Meyer (18) ile kız arkadaşı Sinead Uhle (18), yaklaşık 5 ay önce Almanya'dan bisikletle Nepal'e gitmek üzere yola çıktı.

Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye gelen gençler, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Meyer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin'de yaşadıklarını söyledi.

Değişik ülkeleri görmek, insanlarını ve kültürlerini yakından tanımak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Meyer, şimdiye kadar 3 bin 850 kilometre katettiklerini belirtti.

Türkiye'de Sinop, Samsun, Trabzon sahil yolunu takip edeceklerini dile getiren Meyer, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Vietnam ve Çin'i geçerek Nepal'e ulaşmak istediklerini kaydetti.

Uhle ise Nepal'den sonra trenle Moskova'ya geçmek istediklerini, oradan da Almanya'ya döneceklerini anlattı.

Toplamda 17 bin kilometre pedal çevirmeyi hedeflediklerini kaydeden Uhle, geçtikleri ülkelerde birçok insanla karşılaştıklarını, Türk halkının cana yakın, misafirperver ve güler yüzlü olduğunu söyledi.

Hanönü ilçesinde alışveriş de yapan Alman gençler, Sinop'a doğru yola çıktı.