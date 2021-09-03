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Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini çalan kapkaççı: "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?" - Son Dakika

Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini çalan kapkaççı: "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?"

03.09.2021 10:55

Adana'da bisikletti kapkaççı, takip ettiği kadının kolyesini boynundan alıp kaçtı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli evinde yakalanıp, adliyeye sevk edildiği sırada "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?" demesi ise dikkat çekti.

Adana'da bir kapkaççı, bisikletle takip ettiği kadının kolyesini boynundan alıp kaçtı. Benzer suçlardan birçok suçtan kaydı bulunan hırsızın adliyeye sevk edilirken söylediği sözler ise düşündürdü.

BİSİKLETLE KADININ BOYNUNDAKİ KOLYEYİ ALIP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, markete gitmek için evden çıkan Leyla Gül'ü, bisikletli bir kişi takip etmeye başladı. Yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bisikletli genç, kadının boynundaki altın kolyeyi çalıp kaçtı. Kadın, çığlık atarak kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Bisikletli kapkaççı ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Bu anlar sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini kapıp kaçtı! Pişkince 'Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?' dedi

POLİS KOLYEYİ BİR EVİN BAHÇESİNDE BULDU

Leyla Gül'ün durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin, benzer suçlardan kaydı bulunan Mehmet Ali Ç. (22) olduğunu tespit etti. Şüpheli, aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalandı. Polis kolyeyi bir evin bahçesinde buldu.

Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini kapıp kaçtı! Pişkince 'Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?' dedi

"NE ÇEKİYORSUNUZ? ADAM MI ÖLDÜRDÜK"

Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğu için kapkaçı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?" demesi dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Ç. tutuklandı. Altın kolye ise Leyla Gül'e teslim edildi.

Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini kapıp kaçtı! Pişkince 'Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?' dedi
Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini çalan kapkaççı: Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?

Seyhan, Polis, Altın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini çalan kapkaççı: 'Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?' - Son Dakika


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