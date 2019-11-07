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Bisikletle ülke ülke geziyorlar

7 saat önce

Almanya'dan bisikletleriyle İran turuna çıkan gençler Bursa'ya ulaştı.

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Almanya'dan bisikletleriyle İran turuna çıkan gençler Bursa'ya ulaştı.


Eşyalarını satarak elde ettikleri ve biriktirdikleri paralarla yola düşen genç seyyahlar, bisikletle ülke ülke geziyor. Üniversite öğrencileri Tom, nişanlısı Julia ve arkadaşları Benjamin, Almanya'nın Münih şehrinden pedal çevirerek İstanbul'a geldi. Gençler buradan Yalova'ya, oradan da Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Bisikletin tekerleği patlayınca Boyalıca Mahallesi'nde mola veren seyyah gençler, 3 bin 300 kilometre pedal çevirdi. Genç seyyahlar, futbol sahasında çadır kurup geceyi burada geçirdi. Sabah Iznik'in tarihi yerlerini ziyaret eden gençler, buradan Kapodakya'ya gideceklerini ve daha sonra İran'a ulaşacaklarını söylediler. Öğrenciler, misafirperverliğinden dolayı İzniklilere teşekkür etti. - BURSA

Almanya, Bursa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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