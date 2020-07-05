Bisikletle yokuş çıkmanın formülünü buldu - Son Dakika

Bisikletle yokuş çıkmanın formülünü buldu

Samsun'da 61 yaşındaki İbrahim Topaloğlu, yokuş çıkmak için bisikletine el pedalı ekleyerek 40 yıllık hayalini gerçekleştirdi.

Samsun'da 61 yaşındaki İbrahim Topaloğlu, yokuş çıkmak için bisikletine el pedalı ekleyerek 40 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Bisikletine ön tekere bağlı elle çevrilebilen bir sistem ekleyen Topaloğlu, bu sistemle ilerleyen yaşına rağmen zorlanmadan bisiklet kullandığını söyledi.

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İbrahim Topaloğlu, "çift çekerli at başı bisiklet" olarak tanıttığı sistemin yokuşlarda zorlanmadan çıkmayı sağladığını ve kendisinin bu bisikletle 50 kilometre yolu yorulmadan katettiğini belirtti. 30-40 tane bisiklet parçalayarak nihai sonuca ulaştığını ifade eden Topaloğlu, bunu yapmadan önce bazı yakınlarının kendisine "deli" dediğini ancak bu bisikleti görenlerin şimdilerde kendisini takdir ettiğini dile getirdi. Sistemin yokuşlarda büyük kolaylık sağladığını söyleyen İbrahim Topaloğlu, "30- 40 senelik bir buluş. Dağ bayır çıkabilirsiniz. Burada iki tane bisikleti ayrı ayrı gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Rampada çok tatlı çıkışı var. Hem elle hem ayakla sürdüğümüz için çok kolaylık sağlıyor. Hem fazla enerji gitmiyor. Hem daha hızlı gidiyorsunuz. Alaçam'dan Bafra arası 25 gidiş, 25 de geliş 50 kilometre. Rahatlıkla bununla gidip gelebiliyorum. Yaşlılar daha iyi tercih ediyor bunu, çünkü yaşlıların ayakları yorulduğu zaman elleriyle sürebiliyorlar" dedi.


Sistemin krank takımına göre çok daha avantajlı olduğunu belirten Topaloğlu, "At başı prensibi var. Petrol kuyularından petrol çıkarma sistemi. Onları göz önünde bulundurarak bir de insan gücünü insandaki enerjinin bitmeyeceğini düşünerek bunu geliştirdim. Krankta sadece aşağı bastırıyorsunuz. Ayakla yukarı çeviremiyorsunuz. Ama elle tam devir yaptırılıyor. Sen 100 kilo geliyorsan 30 kilo bir ağırlıkla ayağınla basabiliyorsun. Ama kolunla bütün kuvvetini verebiliyorsun. Bir de kendine çekiyorsun" diye konuştu.


"Seri üretimine geçmemi isteyenler oluyor"


Çokça deneme yaptığını ve başlarda eski eşinin bile kendisine inanmayarak deli dediğini ifade eden Topaloğlu, "Belki 30-40 tane bisiklet parçaladım. Hatta hanım evimizin yanındaki eski bisikletleri, jantları böyle çok parçalarımı 'Deli ne yapıyorsun. Bırak bu işleri. Akıllanmayacak mısın sen' deyip hurdacıya veriyordu. Ben de çalışan bir insanım ama maddi olarak buna gücüm yetmiyordu. Çalışmalarım 1 sene ertelenmek durumunda kalıyordu. Ama şimdi insanlar harika bir fikir olduğunu söylüyor. Bunun seri üretimine geçmemi isteyenler oluyor. Çok memnun oluyorlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:59 Kaynak: İHA

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