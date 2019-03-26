Bisikletle Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı

Malkara'da bisikletle gezerken yüksekten düşen çocuk yaralandı.

Malkara'da bisikletle gezerken yüksekten düşen çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesinde bisikletle gezmeye çıkan Yiğit Efe Akpınar (9), evinin önünde 3,5 metre yükseklikten yola düştü.



Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Akpınar'ı Malkara Devlet Hastanesine kaldırdı.



Akpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pompalı Tüfekle Oyun Kanlı Bitti: Polis Kan İzlerini Takip Ederek Buldu

Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı

Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım