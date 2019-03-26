Son Dakika Haberleri: Bisikletle Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı

Bisikletle Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı

53 dakika önce

Malkara'da bisikletle gezerken yüksekten düşen çocuk yaralandı.

Bisikletle Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı, System.String[]
Malkara'da bisikletle gezerken yüksekten düşen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesinde bisikletle gezmeye çıkan Yiğit Efe Akpınar (9), evinin önünde 3,5 metre yükseklikten yola düştü.

Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Akpınar'ı Malkara Devlet Hastanesine kaldırdı.

Akpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:27 Kaynak: AA

EFE, Akpınar, Malkara, Güncel
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