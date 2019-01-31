Bisikletleri Alabilmek İçin Zamanla Yarıştılar
1 saat önce
Bisikletleri alabilmek için zamanla yarıştılarKİLİS - Kilis'te belediye tarafından uygulanan 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor.
Bisikletleri alabilmek için zamanla yarıştılar
KİLİS - Kilis
'te belediye tarafından uygulanan 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor. Kampanya çerçevesinde bu günde bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara
'nın, mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine başlatılan "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası devam ediyor. 7 Aralık
Stadyumunda bisiklet dağıtımında bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bisiklet dağıtmaya devam ettiklerini ifade etti.
Başkan Kara'nın konuşmasından sonra çocuklar bisikletlerini almak için tribünden atlayarak adeta birbirleriyle yarıştı. Bisikletlerini alan çocuklar ile aileleri motosiklete yükleyip evlerine götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:58 Kaynak: İHA
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