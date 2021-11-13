BİSİKLETLERİYLE AVRUPA TURUNA ÇIKAN FRANSIZ ÇİFT KAPADOKYA'DA - Son Dakika

FRANSA'nın Dunkerque şehrinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan Marie ve Akim Lebbal çifti, yolculuklarının 5 bin 500 kilometresinde Kapadokya'ya geldi. Fransa'da yaşayan mimar Marie ve duvar sıva ustası eşi Akim Lebbal, 7 ay önce köpekleri 'Ponoyo' ve 'Moustalhe' ile bisikletleriyle Avrupa turuna çıktı. Sırasıyla İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya ve Ukrayna'dan sonra Türkiye'ye gelen çift, yolculuklarının 5 bin 500 kilometresinde Kapadokya'ya ulaştı. Kapadokya bölgesini gezen Fransız mimar Marie Lebbal, ?Yaklaşık 7 ay önce eşim Akim ile birlikte bisikletlerimizle birlikte Fransa'dan yola çıktık. İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya ve Ukrayna'dan sonra Türkiye'ye geldik. Bizim için oldukça eğlenceli de geçiyor diye konuştu.

Uzun süredir yollarda olduklarını belirten Lebbal, Yanımızda çok sevdiğimiz köpeklerimiz 'Ponoya' ve 'Moustalhe? de var. Onlar için bir de barınağımız var, kimi zaman bisikletimizi koşarak takip ediyorlar kimi zaman da küçük bagajlarında dinlenerek geziyorlar. Bisikletimizle 5 bin 500 kilometrede Kapadokya'ya geldik. Henüz bölgeyi gezmedik. Türkiye'deki tarihi yerleri de ziyaret ettikten sonra gezimizi Tacikistan'da sonlandırmayı planlıyoruz ama imkan bulursak elbette Asya ülkelerini de gezmeyi istiyoruz? dedi.