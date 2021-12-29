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Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar - Son Dakika

Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar

29.12.2021 15:52

Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar Artvin'in Atabarı Kayak Merkezi, kayak sezonunu açmasıyla birlikte kayak ve adrenalin tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar

ARTVİN - Artvin'in Atabarı Kayak Merkezi, kayak sezonunu açmasıyla birlikte kayak ve adrenalin tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Artvin şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta 2 bin rakımlı Mersivan bölgesinde bulunan Atabarı Kayak Merkezinde bisiklet sporcusu Aykut Subaşı ve Ersin Kaya bisikletleriyle bin 300 metrelik kayak pistinden iniş yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak proje yürüten bisiklet sporcuları, yaptıkları inişleri drone ve aksiyon kamerası ile kayıt altına aldı.

Bisikletlerini kucaklarına alarak telesiyejle kayak merkezinin zirvesine çıkan adrenalin tutkunu sporcular, zirveden aşağı pedal çevirerek, karlı zemine ve soğuk havaya aldırış etmeden ortalama 70 km hızla bin 300 metrelik pistten aşağı indiler.

Ufak kazalar yaşansa da sorunsuz iniş gerçekleştiren genç sporcular Bisiklet sporuna dikkat çekmek için çalışma yürüttüklerini ifade ettiler.

Sporcu Aykut Subaşı yaptığı açıklamada "Biz şuan Artvin'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Artvin'deki bisiklet turizminin ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bunun için Şavşat başta olmak üzere Artvin'in bir çok yerinde bisiklet turları organize etmeye başladık. Kayak sezonunun açılmasıyla beraber burada ki aldığımız görüntülerle hem Artvin'i hem de Artvin'de ki kayak girişimini ve bisiklet turizmini bir araya getirerek ulusal ve uluslararası alanda reklam yapmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız şey bisikleti araç olarak kullanarak insanların bizim videolarımızı Artvin'in videolarını daha fazla paylaşmaya teşvik etmek.

Bisikleti karda sürmek aslında oldukça zor. Toprak zeminde ne kadar tekniğimiz olsa da buzda kaymak oldukça zor fakat biz bir şekilde tecrübeli olduğumuz için yine reflekslerimizle bunu çok rahat sağlayabiliyoruz. Tecrübesi olmayan bir insana önermiyoruz" dedi.

Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar
Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar
Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar

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Kayak Merkezi, Bisiklet, Subaşı, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletleriyle bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar - Son Dakika
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