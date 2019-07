Bisikletleriyle tarihi yerleri keşfediyorlar

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ 'da hayata geçirilen "Elazığ'ı Bisikletle Tanı Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri bisikletleriyle kentin tarihi yerlerini geziyor. Fırat Üniversitesi (FÜ) Bisiklet Topluluğu bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen projeyle üniversite öğrencileri şehrin tarihi yerlerini bisikletleriyle keşfetme fırsatı buluyor.FÜ Bisiklet Topluluğu Danışmanı Yusuf Kargınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde üniversite öğrencileriyle bisikletlerle mesafe farkı olmaksızın tarihle buluştuklarını söyledi.Öğrenciler olarak hiç duyulmamış tarihi yerleri keşfettiklerini kaydeden Kargınoğlu, "Projemizin amacı Elazığ'daki tarihi evleri turistik yerleri özellikle az bilinen yerleri hem öğrencilerimize tanıtmak hem de sosyal medyada bu tarihi yerlerin duyulmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.Projenin 4 aydır uygulandığını anlatan Kargınoğlu, bu sayede tarihi yerlere ilginin arttığını dile getirdi.Proje çerçevesinde birçok yeri ziyaret ettiklerini bildiren Kargınoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Gezilerimiz sırasında ziyaret ettiğimiz yerleri not alıp bu yerleri bakanlığa sunuyoruz. Bu sayede az ilgi gören bakımsız kalmış yerlerin restorasyon sürecini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Tarihi yerleri bisiklet ile gezmemizin amacı gençlerimizi hareketli yaşama özendirmek. Atalarımızdan bizlere miras kalan yerleri keşfetmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Proje hem sportif yaşamı aşılıyor hem tarihi ve turistik yerler keşfediliyor."Kargınoğlu, projeye gençlerin ilgisinin her geçen gün artığını aktararak okulların kapanmasına rağmen öğrencilerin desteğinin sürdüğünü belirtti.Projede yer alan öğrencilerden Merve Baş da tarihi yerlere ilgi duyduğu için sürekli bu tür etkinliklere katıldığını söyledi.Daha önce adını duymadığı yerlere bisiklet ile gittiği için mutlu olduğunu anlatan Baş, "Elazığ'ın tarihi yerlerini bisiklet ile gidip görüyoruz. Çok keyifli. Daha önce 30 kilometre yol gideceğimi bana söyleselerdi yapamazdım derdim ama şimdi yapıyorum. Bunun aynı zamanda sağlığıma da büyük katkısı oluyor." diye konuştu. Volkan Can Çiftçi ise kulüp sayesinde üniversite okuduğu şehrin birçok yerini gezdiğini söyledi.Projeyle hem sağlıklı yaşama hem de tarihe dikkat çektiklerine işaret eden Çiftçi, "Turlar ile gezdiğimiz yerlerin tarihlerini öğreniyoruz. Bunları öğrenerek çevremizdekilere anlatıyoruz. Bizler tarihine sahip çıkan gençleriz." ifadelerini kullandı.