Bisikletli adam, araba çarpması sonucu öldü - Son Dakika

İzmir Çeşme'de yaşayan Ayhan Salcı, bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 11.00 sıralarında Çeşme Asfaltı Tekzen Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada, Ayhan Salcı bisikletiyle Ilıca istikametine giderken, aynı yöne giden D.K.'nin kullandığı 35 KJ 909 plakalı aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, ağır yaralanan Ayhan Salcı 112 Acil ambulansı ile Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi. Salcı, hastanedeki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümlü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR