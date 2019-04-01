Son Dakika Haberleri: Bisikletli Aday 2 Bin 619 Oy Aldı

Bisikletli Aday 2 Bin 619 Oy Aldı

11 dakika önce

Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığında iki bağımsız belediye başkan adayından birisi olan Müşteba Karamanoğlu, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 99'u açılan sandıktan 2 bin 619 oy aldı.

Bisikletli Aday 2 Bin 619 Oy Aldı, System.String[]
Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığında iki bağımsız belediye başkan adayından birisi olan Müşteba Karamanoğlu, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 99'u açılan sandıktan 2 bin 619 oy aldı.

Farklı kişiliği ile Muğla'nın renkli simalarından Müşteba Karamanoğlu, bisikletli kampanyasıyla ilgi çekiyordu. Yüksek ses, pankart, afiş ve konvoylara karşı olan Karamanoğlu, seçimde beklenenden yüksek oy aldı. Karamanoğlu, seçim çalışmalarını bisikleti ile yürütmüş, oy pusulasında ise seçimde yaklaşık yüzde 26 oy alan Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı'nın üstünde yer almıştı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:03 Kaynak: İHA

Müşteba Karamanoğlu, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışta İpi Göğüsledi Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak 31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:14:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletli Aday 2 Bin 619 Oy Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]