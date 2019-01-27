Son Dakika Haberleri: Bisikletli Canını Hiçe Sayıp Bu Kadarına da Pes Dedirtti

Bisikletli Canını Hiçe Sayıp Bu Kadarına da Pes Dedirtti

1 saat önce

Bisikletli canını hiçe sayıp bu kadarına da pes dedirttiBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda bir bisikletlinin canını hiçe sayıp ticari aracın arkasına tutunarak seyretmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Bisikletli canını hiçe sayıp bu kadarına da pes dedirtti

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda bir bisikletlinin canını hiçe sayıp ticari aracın arkasına tutunarak seyretmesi bu kadarına da pes dedirtti.
İznik Yenişehir yolu üzerinde bisiklet üzerinde önündeki hafif ticari aracın arka kısmına tutunarak giden bir kişi hemen arkasından gelen bir başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine bisikletli şahsa tepki yağdı. Polis canını hiçe sayan bisikletli şahıs ve araç sürücüsünü bulmak için harekete geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Bursa, İznik, 3. Sayfa
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