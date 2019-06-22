Son Dakika Haberleri: Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı.

Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Onikişubat İlçesi Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yeri güvenlik kamerasınca kayda geçen görüntülerde, çocukların apartman çevresinde bisiklet kullandığı sırada bahçeden yola çıktığı sırada yoldan geçen araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde yuvarlanan çocuk hemen sonra ayağa kalktı. Kazayla ilgili ambulansın çağrılmadığı öğrenilirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hız sınırını aşan sürücüler dikkat! 1.002 liraya kadar cezası var Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 11:05:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]