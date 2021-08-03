Son dakika haberi | Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberler: Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı.

Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı İSTANBUL - Arnavutköy'de cadde üzerinde bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtulan sürücü mahallelinin saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan vatandaşlar, şahsın aracını tekmelerlerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında bisiklet süren bir çocuğa çarpmaktan sonra anda kurtulan sürücü, vatandaşların saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan sokaktaki birkaç kişi, şahsın aracından inmemesi üzerine aracı küfürler savurup aracı tekmelemeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle araç sürücüsü, olay yerinden ayrılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Dakika

Afgan mülteciler bu kez yangının yolları kapattığı Datça'da görüntülendi! Vatandaşlar fark edip jandarmaya ihbar etti

IMF'den tarihi karar! 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisini onayladı

Datça'dan gelen görüntü sabotaj iddialarını kuvvetlendirdi! Ağaçların dibinde patlamamış torpiller bulundu

142 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı

TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı

Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

"23 kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar" diyen genç kız, kendini üst geçitten attı