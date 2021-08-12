Üye Girişi
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest - Son Dakika

Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest

12.08.2021 10:12
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest, System.String[]

DİYARBAKIR'da bir sitede, bisiklet süren Alan Mirhat Uyansız'ın (6) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kamyonet sürücüsü M.M.G., bilirkişi raporunda asli ve tam kusurlu çıktı.

DİYARBAKIR'da bir sitede, bisiklet süren Alan Mirhat Uyansız'ın (6) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kamyonet sürücüsü M.M.G., bilirkişi raporunda asli ve tam kusurlu çıktı. Şahsın tutuklanması için 3 kez talepte bulunduklarını ve savcılığın reddettiğini anlatan ailenin avukatı Reşit Kaçar, çocuğun kusursuz, sürücünün ise asli ve tam kusurlu olduğunun tespitine rağmen tutuklanma kararının olmadığını söyledi.

Kaza, 22 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çile ve Yemlihan Uyansız çiftinin en küçük çocukları Alan Mirhat Uyansız, bisikletini alıp site içindeki arkadaşlarının yanına gitti. Çalışanını bırakmak için siteye gelen M.M.G., yönetimindeki 72 AAL 948 plakalı kamyonetle manevra yaptığı sırada, bisiklet süren Uyansız'a çarptı. Hastaneye götürülen Alan Mirhat Uyansız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'ÇOCUK BANA HIZLI ŞEKİLDE ÇARPTI'Olayın ardından gözaltına alınan M.M.G., ifadesinde piknik yaptıktan sonra arkadaşlarını evlerine bırakırken siteye girdiğini belirterek, "Sitenin içinde sağa doğru dönüş yaptığım sırada bulunduğum noktaya 3-5 çocuğun koşarak geldiğini gördüm, çocukların geldiğini gördüğüm için geniş manevra yaparak dönmeye çalıştım. Kazada vefat eden çocuk bisikletin üzerindeydi. Diğer çocuklar bisikletli olan diğer çocuğu itekliyordu. Bisikletli çocuğun araca çarpmasını duyduğum gibi durdum. İnip aşağıya baktığımda çocuğun kafasının sağ tarafı boydan boya derisi kesilmiş şekilde duruyordu. Vefat eden çocuk baygındı. Ben çocuğu kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Sonra çocuğun vefat ettiğini öğrendim. Pişmanım, kusurum olduğunu düşünmüyorum. Ortalama hızım 10 kilometreydi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben çocuğa çarpmadım, çocuk bisikletle hızlı bir şekilde gelerek aracın sağ arka kısmına çarptı. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.G., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇOCUK KUSURSUZSürücü M.M.G.'nin serbest bırakılması üzerine ailenin avukatı Reşit Kaçar, Diyarbakır Adliye'sine giderek itirazda bulundu. Bunun üzerine savcılık olayın yaşandığı sitede bilirkişi raporu oluşturulmasını istedi. Bilirkişi, sitenin tüm kameralarını izleyerek olayı inceledi. Olayın olduğu saatte giriş ve çıkışlarla yerdeki lastik izlerinin görüntü ve fotoğraflanmasını yapan bilirkişi, kazada yaşamını yitiren Alan Mirhat Uyansız'ın kusursuz, sürücü M.M.G.'nin ise asli ve tam kusurlu olduğunu tespit etti.'TUTUKLANMASI İÇİN 3 DEFA TALEPTE BULUNDUK'

Avukat Reşit Kaçar, araç sürücüsünün serbest bırakıldığını öğrendiklerini söyleyerek, "Bu sırada aile taziye işlemleriyle ilgileniyordu. Dosya tarafımca takip edildi. Maalesef şüpheli, yurt dışı yasağı konulmak suretiyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Beklentimiz, şüpheli sürücünün tutuklanması gerektiğiydi. Bu tür olaylarda tutuklanma verilmektedir. Bu durum bunda gerçekleşmedi. Aile çok üzüntü yaşamaktadır. Hem çocukları vefat etti hem de hukuk ve adalet arayışında gerekli ilerlemeler kaydedilmediği için de sıkıntılarla üzüntüler yaşandı. Şahsın tutuklanmasına yönelik 3 defa talepte bulunduk savcılık makamına. 3 defa da talebimiz reddedildi. Son olarak kusur raporu alındı. Kusur raporunda da vefat eden çocuğun kusursuz, sürücünün ise asli ve tam kusurlu olduğu tespit edilmesine rağmen savcılık makamınca maalesef tutuklanma ile yakalanma çıkartılmadı. Müvekkiller şikayetçi olmasına rağmen savcılık makamınca böyle bir talepte bulunulmadı. Sulh ceza hakimliği tarafından da maalesef ki yurt dışı yasağı konuldu. Dosya kapsamında savcılık makamı tarafından konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışı yasağına yönelik bir adli kontrol kararı verildi. Şüpheli şahıs dışarıda, deyim yerindeyse elini kolunu sallaya sallaya geziyor. İşine gücüne bakıyor ve diğer taraftan da aile yorgun ve kızgın" diye konuştu.

FOTOGRAFLI


Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest
Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest

Diyarbakır, Kamyonet, Bisiklet, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık 10:20 Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık 09:56 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı 09:12 Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! 08:47 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Erdoğan'dan 08:19 Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir
Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü 08:11 Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi 21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi

Son Dakika Haberleri
10:23 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı
10:19 Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık
10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi
09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın
09:55 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık
09:27 Taliban, Afganistan'daki ilerleyişine devam ediyor! Başkent Kabil'e 150 km uzaklıktaki Gazni şehrini ele geçirdi
09:11 Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı
09:07 Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz
08:46 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!
08:31 Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık ve 3 yıl sürecek swap anlaşması imzalandı
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı         
10:24
Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu         
10:14
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok         
09:42
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın         
08:29
18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı         
08:17
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi         
20:14
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor         
15:36
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 10:34:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement