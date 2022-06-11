Olay, merkeze bağlı Abdullapaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletli bir çocuğun kamyon kasasına tutunarak yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye sokan gencin tehlikeli yolcuğu telefon kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bisikletli çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı - Son Dakika

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