Bisikletli çocuk ezilmekten sonra kurtuldu - Son Dakika
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Bisikletli çocuk ezilmekten sonra kurtuldu

25.03.2022 15:29

Hindistan'ın Kerala eyaletinde hızla yola fırlayan bisikletli çocuğun son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde hızla yola fırlayan bisikletli çocuğun son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde motosiklet ve bir otobüs seyir halinde olduğu sırada bisikletli çocuğun bir anda yola çıkmasıyla yaşananlar yürekleri ağızlara getirdi. Bisikleti ile hızla yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, önde ilerleyen motosiklete çarparak yola savruldu. Güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen olayda, bisikletli çocuk motosikletin hemen arkasından gelen otobüsün altına girmekten de son anda kurtuldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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