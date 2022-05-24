BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ

24.05.2022 12:51

BAHÇELİEVLER'de bisikletle dolaşarak kız çocuklarını cinsel istismar ettiği iddiasıyla yargılanan Mecit G.'ye (46), 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

BAHÇELİEVLER'de bisikletle dolaşarak kız çocuklarını cinsel istismar ettiği iddiasıyla yargılanan Mecit G.'ye (46), 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mecit G., SEGBİS ile bağlandı. Duruşma salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da avukatı hazır bulundu. Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"AİLEM VE ÇOCUKARIM VAR"

Tutuklu sanık Mecit G., savunmasında "Ailem ve çocuklarım var. Bakmakla yükümlü olduğum kişiler var. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığa takdir indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Suçu işlediği sabittir. Sorun suçun cinsel taciz mi, yoksa sarkıntılık mı olduğu. Sanık mağdurun çocuk olduğunu biliyor. Bunu birden fazla kişiye yaptığı da görülmektedir" dedi.

Mahkeme, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Takdiri indirimi uygulanmayan mahkeme, tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

"BİSİKLETİYLE ÇOCUKLARI TAKİP ETTİ"

Dava konusu olay, 14 yaşındaki B.B.'nin, 31 Aralık 2021 günü Bahçelievler'de bisikletle dolaşan bir şüphelinin kendisini taciz ettiği iddiasıyla ortaya çıktı. Çocuğun şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, sanık Mecit G.'nin kimliğini tespit etti. İncelenen görüntülerde, bisikletiyle yürüyen sanığın, Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokak ve caddelerde uzun süre takip ettiği belirlendi. Mecit G.'nin bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önüne kırıp, onlarla sohbet etmeye çalışarak, taciz ettiği ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan sanık, 21 Ocak'ta tutuklandı. Mesut G. hakkında 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ
BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ
BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ
BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ

YORUMLAR
500
Kız çocuklarını taciz eden bisikletli adam, 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı ancak tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edildi Kız çocuklarını taciz eden bisikletli adam, 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı ancak tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edildi Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı Bahçelievler'de kız çocuğunu istismar eden sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası Bahçelievler'de kız çocuğunu istismar eden sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası
Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bahçelievler, Taciz, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement