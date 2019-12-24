Bisikletli gaspçı kamerada - Son Dakika
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Bisikletli gaspçı kamerada

6 saat önce

Bursa'da 11 gün içerisinde 7 cep telefonu ile 1 cüzdanı gasp eden ve 1 otomobilin çalınması olayına karışan bisikletli gaspçı, güvenlik kameraları incelemesinin ardından Bursa polisinden kaçamadı.

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Bursa'da 11 gün içerisinde 7 cep telefonu ile 1 cüzdanı gasp eden ve 1 otomobilin çalınması olayına karışan bisikletli gaspçı, güvenlik kameraları incelemesinin ardından Bursa polisinden kaçamadı. Gaspçının saklandığı eve baskın yapan ekipler, bisikletli gaspçıyı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli, "Eşime ve aileme yardım etmek için yaptım, mağdurlardan özür dilerim çok pişmanım" diyerek hüngür hüngür ağladı.


Bursa'da Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 11 gün içerisinde 7 cep telefonu ile 1 cüzdanı gasp ederek 1 otomobilin de çalınması olayına karışan şüpheli polisten kaçamadı. Bursa'da çeşitli zamanlarda gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ve Güven Timlerine bağlı ekipler, olayların yaşandığı çeşitli yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek bisikletli gaspçının M.T. (36) olduğunu tespit etti. M.T.'yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.


Ruhsatsız tabanca ve gasp edilen telefonlarla birlikte yakalandı


Operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 eve yaptıkları baskında M.T.'yi 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet çalıntı telefon ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca yapılan baskında M.T.'nin yanında bulunan S.G isimli kadının çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. M.T. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, burada verdiği ifadede daha önce çaldığı otomobilin yerini de söyledi. Yapılan işlemlerin ardından emniyete çıkartılan zanlı, "Eşime ve aileme yardım etmek için yaptım, mağdurlardan özür dilerim çok pişmanım" diyerek hüngür hüngür ağladı.


Bisikletli gaspçı güvenlik kamerasında


Sokak üzerinde bulunan kadınları gasp ederek kaçan şüpheli çevrede bulunan güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde zanlı, bisikletle kadınları takip ettikten sonra arkalarından telefonlarını gasp ederek kaçıyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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