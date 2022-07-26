Bisikletli gelin-damat konvoyu - Son Dakika
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Bisikletli gelin-damat konvoyu

26.07.2022 10:46
Bisikletli gelin-damat konvoyu

MERSİN'de yaşayan Serap Özçelik (32) ve Sabri Yurdakul (32) çifti, gelin aracı olarak kullandıkları bisikletleriyle şehir turu attı.

MERSİN'de yaşayan Serap Özçelik (32) ve Sabri Yurdakul (32) çifti, gelin aracı olarak kullandıkları bisikletleriyle şehir turu attı. Konvoy oluşturan arkadaşları da çifte, bisikletleriyle eşlik etti.

Bisiklet tutkunu Serap Özçelik ve Sabri Yurdakul çifti evlilik kararı aldı. Bisiklet kullanımına ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek isteyen çifte, arkadaşları da destek verdi. Balonlarla süslenen bisikletlerle şehir turu atıldı. Gelin ve damadı bisiklet üzerinde görenler şaşkınlıklarını ifade ederken, bazıları da alkışlarla destek verdi. Cep telefonları kamerasıyla o anları fotoğraflayanlar da çiftin mutluluğuna ortak oldu.

'BİSİKLETTE ÖNCE KENDİMİ, SONRA RUH EŞİMİ BULDUM'Yaklaşık 7 yıldır bisiklet kullanıcısı olan ve eşiyle bisiklet sürerken tanıştığını söyleyen Serap Özçelik, "Biz sürekli pedal çeviren doğa dostu insanlarız. Bu mutlu günümüzde de dostlarımızla birlikte pedal çevirmek istedik. Şu an burada olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eşimle aktif olarak bisiklet kullanıyoruz, evlendikten sonra da bisiklet kullanmaya devam edeceğiz. Kendini bulmak isteyen her insan için bisikletin araç olduğuna inanıyorum. Bisikleti kullanmaya başladıktan sonra kendimi buldum, ardından ruh eşimi buldum. Kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.'EŞİMLE BİSİKLET TUTKUNUYUZ'Sabri Yurdakul ise 10 yıllık bisiklet kullanıcısı olduğunu belirterek, "Eşimle bisiklet tutkunuyuz. Bu yüzden bisiklet konvoyunun anlamlı olacağını düşündük. İnsanları bisikletli yaşama teşvik etmek istedik. Mutluyuz. Umarım herkes aktif bir şekilde bisiklet kullanır" dedi.'ÇEVRE DOSTU VE EKONOMİK BİR ULAŞIM ARACI'Mersin Bisikletli Gezginler (MBG) Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir ise şunları söyledi: "Derneğimizin 2 üyesinin bisikletlerle gelin alayını yaptık. Çok mutluyuz. Bisiklet sağlıklı, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım aracı. Günümüzde kentlerin olmazsa olmaz bir ulaşım aracı oldu. Biz de bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bisikletin farkındalığını artırmak istiyoruz. Vatandaşlara örnek olmayı umuyoruz."

Mezitli ilçesindeki kız evinden hareket eden konvoy, şehir turu atıp Adnan Menderes Sahili'nde turu sonlandırdı.


YORUMLAR
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Mezitli'deki okuma evine çirkin saldırı Mezitli'deki okuma evine çirkin saldırı Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı
Kaynak: DHA

Sabri Yurdakul, Serap Özçelik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisikletli gelin-damat konvoyu - Son Dakika

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