- Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

- Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
15.12.2020 10:08
- Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
- Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
BURSA - Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Tehlikeli yolculuk Bursa- Ankara yolunda kaydedildi. Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuk muhtemel bir kazaya davetiye çıkarmadan son buldu.
(AÇ-İHS-MŞ)
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