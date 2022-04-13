Bisikletli gezginleri Türkiye'ye ulaştıracak hatta proje aşaması tamamlandı - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanı İrde Gürtepe, Avrupa Bisiklet Ağı'na (EuroVelo) bağlanacak, Edirne'den Kayseri'ye uzanacak 1700 kilometrelik 'Anadolu Koridoru' bisiklet yolunun proje uygulamalarının tamamlandığını, İstanbul'dan Antalya'ya kadar kıyı şeridini kapsayan 1465 kilometrelik 'Kıyı Koridoru' yolu ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakanlık tarafından, şehir içi ulaşıma entegre bisiklet yollarının yanı sıra; Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) ile entegre bir şekilde Türkiye'nin tarihi, doğası ve kültürüyle öne çıkan bölgelerini de kapsayacak 3 bin 165 kilometrelik güzergah için 'Şehirler arası Ulaşım ve Turizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planı' hazırlandı. Plan kapsamında, 'Anadolu Koridoru' ve 'Kıyı Koridoru' şeklinde iki güzergah belirlendi. Edirne'den başlayıp Ankara ve Kapadokya üzerinden Kayseri'ye uzanacak 1700 kilometrelik Anadolu Koridoru'nun projesi hazırlanırken, Kulu-Aksaray, Konya- Aksaray, Kulu-Konya güzergahını kapsayan 400 kilometrelik bölümde çalışmanın kısa sürede başlaması planlanıyor.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLMESİNİ PLANLIYORUZ'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanı İrde Gürtepe, bisiklet yollarının yapım sürecini şehirler arası ve şehir içi bisiklet yolları olarak iki aşamada ele aldıklarını söyledi. Gürtepe, "Şehirler arası bisiklet yolları için master planı ortaya koyduk. Bu plan 3 bin 165 kilometrelik iki koridordan oluşuyor. Koridorlardan bir tanesi 'Anadolu Koridoru' diye tanımladığımız Edirne'den Ankara üzerinden Kapadokya'ya ve Kayseri'ye uzanan koridor. Diğeri de İstanbul'dan Antalya'ya kadar kıyı şeridinden ege sahillerinden devam eden koridor. Anadolu koridorunun bin 700 kilometrelik bölümünün şu anda uygulama projeleri hazırlanıyor. Bu 1700 kilometrelik hattın tamamlanan uygulama projelerinin Sayın Bakanımızın talimatıyla hızla hayata geçirilmesi önümüzdeki günlerde planlanıyor. Yaklaşık 200 kilometrelik Kulu'dan Şereflikoçhisar ve Ihlara'ya geçen bisiklet patikasını hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.'BU YOLLAR TİTİZLİKLE PLANLANIYOR'Gürtepe, İstanbul'dan Antalya'ya kadar kıyı şeridini kapsayan 1465 kilometrelik 'Kıyı Koridoru' ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gürtepe, şehirler arası bisiklet yollarının Avrupa Bisiklet Yolu ağına bağlanmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler nezdinde çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Bu hat Avrupa'da bisikletli gezginlerin çok sıklıkla kullandığı bir hat. O bisikletli gezginlerin bizim hattımız üzerinden ülkemize ulaşarak, ülkemizin tarihi doğal güzelliklerini ziyaret etmesini hedefliyoruz. Şehirler arası bisiklet yollarının büyük bir bölümü yoldan ayrı bir şekilde bisiklet patikalarına ulaşacak. Ülkemizin doğal güzelliklerine saçaklanan hatla birlikte ulaşacak. Bu yollar titizlikle planlanıyor. Bisikletlilerin burada kullanacakları dinlenme yerleri, kamp yapabilecekleri alanlar, güvenle seyahat edebilecekleri ortamları hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.'BELEDİYELERE DESTEK VERİYORUZ'Gürtepe, yerleşim yeri içerisindeki bisiklet yollarında belediyelerin hazırladıkları projelerine bakanlık olarak hibe desteklerinde bulunduklarını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın hem ulaşımda bisikleti kullanması hem de aileleriyle birlikte rahatça bisiklet sürebilecekleri ortamlarda bulunmaları. O sebeple biz özellikle şehir içi bisiklet yollarını millet bahçelerimizde de yer veriyoruz. Bakanlığımız destekleriyle yapılan şehir içi bisiklet yolları 35 ilimizde yaklaşık 207 kilometre mesafeye ulaştı. Yine yapımı devam eden ülkemizin çeşitli illerinde 530 kilometrelik bir bisiklet yolu hattımız daha var" dedi.

Gürtepe, bisiklet yollarının 81 ilde yaygınlaşması noktasında çalışmaların sürdürdüğünü de belirterek, "Paris İklim Anlaşmasına taraf olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da ulaşım emisyonlarının azaltımı noktasında biz vatandaşlarımızın hareketliliğinin artması, bisikletli ulaşımı tercih etmelerini çok önemsiyoruz. Tamamlanan bisiklet yollarımız yaza hazır, vatandaşlarımızla buluşmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.