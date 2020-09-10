Bisikletli İbrahim'e otomobilin çarpma anı kamerada - Son Dakika

SİVAS'ta, otomobilin çarptığı bisikletli İbrahim İ. (17), aracın ön camına çarpıp, yola savrularak, yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kümbet Mahallesi Başbağlar Caddesi'nde meydana geldi. T.Ş. yönetimindeki 58 ABU 489 plakalı otomobil, İbrahim İ.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camına çarpıp, yola düşen İbrahim İ.'yi görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim İ., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İbrahim İ.'nin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü T.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.