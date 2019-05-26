Son Dakika Haberleri: Bisikletli İranlı turistler Van turlarını tamamladılar

Bisikletli İranlı turistler Van turlarını tamamladılar

4 saat önce

Bisikletleriyle İran'dan yola çıkarak Van'a gelen turizm elçilerinin tanıtım turları Edremit ile son buldu.

Bisikletli İranlı turistler Van turlarını tamamladılar, System.String[]
Bisikletleriyle İran'dan yola çıkarak Van'a gelen turizm elçilerinin tanıtım turları Edremit ile son buldu.

Van'ı tanıtmak amacıyla ülkelerinden bisikletle yola çıkan İranlı turizm elçileri, Van'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek ziyaretlerini sonlandırdılar. İki gün boyunca Van'ın tarihi ve turistik mekanlarını tanıtan İranlı turizm elçileri, ziyaretlerini bisiklet turu ile noktaladılar. İran - Van dostluk köprüsü kurmak ve iki kültürü karşılıklı tanıtmak amacıyla İran'ın Hamedan şehrinden Van'a gelen İranlı grup, ilk olarak Van Kalesi'ni gezdi. Daha sonra Van Kedi Villası, çarşı merkezi ve esnafı gezen ekip, son olarak Edremit'e geldiler. Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Van Bisiklet Platformu tarafından yürütülen bisiklet turu etkinliği, Beşyol Meydanı'ndan başlayarak Edremit Kent Meydanı'nda son buldu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:36 Kaynak: İHA
Edremit, İran, Van, Güncel
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