Bisikletli kapkaçcı güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

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Bisikletli kapkaçcı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
6 saat önce
ADANA'da, bisikletli kapkaçcı M.B.'nin, H.S.E.'nin yürüdüğü sırada konuştuğu cep telefonunu elinden kapıp, çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
ADANA'da, bisikletli kapkaçcı M.B.'nin, H.S.E.'nin yürüdüğü sırada konuştuğu cep telefonunu elinden kapıp, çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Seyhan İlçesi Mücahitler Bulvarı üzerinde 2 Nisan günü yaşanan olayda, H.E.S.'nin yolda yürürken konuştuğu cep telefonunu arkasından gelen bisikletli alıp, kaçtı. 'Hırsız var' diyerek çevredekilerden yardım isteyen H.E.S., bir süre bisikletlinin peşinden koştu. Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, M.B.'yi yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.B., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.M.B.'nin bisiketle gerçekleştirdiği kapkaç olayına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:51 Kaynak: DHA
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