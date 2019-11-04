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Son Dakika 3. Sayfa Bisikletli kapkaççı tutuklandı

Bisikletli kapkaççı tutuklandı

7 saat önce

Mersin'de evinin önünde bekleyen bir vatandaşın, elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan şahıs, polisin titiz çalışması neticesinde yakalandı.

Bisikletli kapkaççı tutuklandı, System.String[]

Mersin'de evinin önünde bekleyen bir vatandaşın, elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan şahıs, polisin titiz çalışması neticesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli şahıs, oğlu O.A.'nın evlerinin önünde beklediği esnada elinde bulunan cep telefonunun bisikletli bir şahıs tarafından çekilerek alındığını belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştirildiği yer ile çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın eşkali ve zaman zaman gittiği mekanları belirleyen ekipler, yabancı uyruklu olduğu anlaşılan A.T. isimli şahsı gözaltına aldı.


Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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