Bisikletli öğrenci çöp taksiye çarptı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Menteşe Belediyesi'ne ait çöp taksiyi çarpan bisikletli Öğrenci kazayı şans eseri yara almadan atlattı.



Olay Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezindeki alt yapı ve yol çalışmaları nedeniyle trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi. Okul çıkışı bisikleti ile seyir halinde olan minik öğrenciye, yolun karşısına bisikleti ile geçmeye çalıştığı sırada Menteşe Belediyesi'ne ait çöp taksiye çarptı. Belediye personelinin yardımına koştuğu minik öğrenci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA