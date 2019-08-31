Son Dakika Haberleri: Bisikletli polisler Lüleburgaz'da göreve başladı
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Bisikletli polisler Lüleburgaz'da göreve başladı

3 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bisikletli polis timleri göreve başladı.

Bisikletli polisler Lüleburgaz'da göreve başladı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bisikletli polis timleri göreve başladı. Martı timleri ismi verilen bisikletli polisler tüm faaliyetlerde görev alacak.


Öncelikle trafiğe kapalı alanlarda görev yapması düşünülen bisikletli polisler, ilk olarak Zafer Bayramı törenlerinde ve Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Lüleburgaz Bisiklet Festivali'nin (LÜBİFEST) kortejinde görev aldı. Martı timleri, Kongre Meydanı'ndan hareket ederek Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi'ne(LYMBA) giden kortejin önünde yer alarak güvenliği sağladı.


Martı timleriyle ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, "Bisikletli polis timleri (Martı timleri)30 Ağustos 2019 cuma günü itibariyle Lüleburgaz'da göreve başlamıştır. Tüm faaliyetlerde görev almakla birlikte, öncelikle trafiğe kapalı alanda çalıştırılması düşünülmektedir. Bundaki amaç; hem kapalı alandaki düzeni ve güvenliği sağlamak,yaya olarak hareket eden vatandaşlara daha az rahatsızlık vermek, hem de 4 yıl önce kurduğumuz yunus timlerinin şehrin diğer bölgelerinde daha etkin olarak görev almasını sağlamaktır. Eğitim ve kültür seviyesini her zaman takdir ettiğimiz Lüleburgaz şehrimiz, tüm yeniliklerin, tüm gelişmelerin ve tüm hizmetlerin en iyisini hak etmektedir. Uyuşturucudan mala yönelik suçlara, topluma karşı suçlardan trafik suçlarına kadar her alanda tüm suç türleriyle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Bu mücadele esnasında halkın desteğini yanımızda görmek bizleri son derece mutlu etmektedir. Emniyet teşkilatına gösterilen destek ve yakınlıktan dolayı şükranlarımızı sunuyor ve bisikletli polis timlerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
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