Bisikletli sürücü kamyonun altında böyle kaldı - Son Dakika
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Bisikletli sürücü kamyonun altında böyle kaldı

14.05.2022 13:29
Bisikletli sürücü kamyonun altında böyle kaldı

Eskişehir'de kamyon altında kalarak hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün ezilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de kamyon altında kalarak hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün ezilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Alpu ilçesi Kemalpaşa mahallesi Kurtuluş caddesi üzerinde İbrahim Meher, bisikleti ile seyir halindeyken Ali T.'nin direksiyonunda bulunduğu 34 BG 7646 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait kamyonun önünden geçmek istedi. Bisikletli sürücüyü görmeyen Ali T. aracı ile hareket edince kamyonun altında kalan İbrahim Meher, olay yerinde hayatını kaybetti. Meher'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında polis ekipleri sürücü Ali T.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Bisikletli sürücü kamyonun altında böyle kaldı
Bisikletli sürücü kamyonun altında böyle kaldı

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Son dakika gündem: Eskişehir'de kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika gündem: Eskişehir'de kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir, Bisiklet, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletli sürücü kamyonun altında böyle kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletli sürücü kamyonun altında böyle kaldı - Son Dakika
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